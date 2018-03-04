Порошенко назвал число воспользовавшихся безвизом украинцев

4 Март 22:55 2018-03-04T22:56:06+03:00

С 11 июня прошлого года гражданам незалежной не нужно оформлять визы для пересечения границ стран ЕС

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В воскресенье, 4 марта, президент Украины Петр Порошенко поделился информацией о том, сколько граждан незалежной воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза. Как оказалось, таких уже около 500 тысяч человек.

«Изменения на Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тысяч граждан», - написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

При этом глава соседнего государства призвал не верить тем людям, которые утверждают, что Европа в скором времени закроет свои границы для украинцев «Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это тот же круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его и не предоставят», - добавил лидер незалежной.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в феврале министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что безвизовый режим с ЕС привел к оттоку населения из страны. По его данным, в 2017 году незалежную покинули более миллиона граждан.