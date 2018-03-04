На трассе в Домодедово столкнулись 27 автомобилей

4 Март 23:13 2018-03-04T23:13:18+03:00

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В подмосковном Домодедово на трассе произошло массовое ДТП с участие сразу 27 автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что несколько машин, в основном легковых, получили повреждения в результате аварии. Движение участке дороги, где произошло столкновение, было на время приостановлено.

Вероятно, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия – снегопад и гололед.

Ране сайт kp.ru сообщал, что 4 марта в Подмосковье произошла авария со смертельным исходом. Около 13:45 мск на 78-м километра автодороги «Крым» автобус на скользкой дороге и столкнулся со снегоуборочной машиной «КамАЗ». В результате погиб один человек, трое получили ранения и травмы.

В момент ДТП в автобусе находились два водителя и 18 пассажиров - в основном граждане Украины.