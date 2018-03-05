В Анкаре 5 марта закроют посольство США из-за угрозы безопасности

СЕГОДНЯ 00:50 2018-03-05T00:50:57+03:00

Посольство США в Турции закроется на время. Фото: Юлия СМИРНОВА

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Соединенные Штаты решили с 5 марта приостановить работу своего посольства столице Турции в связи с угрозой безопасности его сотрудникам. Об этом говорится в заявлении, которое распространила дипмиссия в воскресенье.

«Посольство в Анкаре информирует граждан США о том, что оно будет закрыто 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности. Посольство позже объявит о возобновлении работ», - сообщили в посольстве.

Дипломаты отметили, что продолжат оказывать помощь своим соотечественникам, но исключительно в случае экстренной необходимости, передает ТАСС.

Напомним, 8 октября 2017 года сайт kp.ru сообщал, что посольство США в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз после ареста сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза. Последнего обвинили в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.