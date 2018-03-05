Мэй поздравила Меркель с созданием правящей коалиции

СЕГОДНЯ 01:13 2018-03-05T01:13:13+03:00

Британский премьер-министр поговорила с канцлером германии сразу, как стали известны итоги голосования членов СДПГ

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Канцлера германии Ангелу Меркель с созданием правящей коалиции поздравила ее британская коллега Тереза Мэй. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Соединенного Королевства.

По данным канцелярии на Даунинг-стрит, глава британского правительства позвонила Меркель сразу после голосования членов Социал-демократической партии Германии в пользу большой коалиции.

«Оба лидера с нетерпением ждут формирования нового правительства Германии и тесного взаимодействия друг с другом», - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что большинство членов Социал-демократической партии Германиипроголосовали за формирования правящей коалиции с блоком Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального (ХСС) союзов. За создание коалиции выступили 66,02% членов СДПГ, голосовали против — 33,98%.