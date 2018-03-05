На трассе Москва-Киев 250 фур не могут из-за снега въехать на Украину

СЕГОДНЯ 01:50 2018-03-05T01:50:21+03:00

Более 250 фур застряли на границе в Украиной. Фото: vk.com/br_news Фото: СОЦСЕТИ

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Более 250 фур с утра воскресенья ожидают возможности въехать на территорию Уркианы на трассе М3 «Москва – Киев» у пункта пропуска «Троебортное» в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской таможни.

Пробка образовалась из-за обильного снегопада и нерасторопности украинских коммунальных служб, которые не расчистили дорогу.

«Со стороны Украины к нам машины поехали, а со стороны РФ - нет, Украина еще не открыла пункт пропуска, они продолжают чистить снег на трассе. Брянская таможня полностью готова к работе, как только Украина откроет пункт пропуска, мы сразу начнем пропуск машин», - цитирует представителя таможни ТАСС.

Таможенники заверили, что когда стал образовываться затор, они оповестили водителей и перевозчики изменили логистику. Поэтому новых грузовиков на КПП не скапливается.

За все воскресенье на Украину смогли проехать около 10 фур. При этом продолжал идти снег, и намело сугробы высотой около 40 см. В понедельник у водителей грузовиков могут появиться трудности с выездом. Ситуация будет только усугбляться. Поскольку синоптики пообещали снегопады на ближайшие три дня.

МЧС развернуло у пункта для водителей мобильный пункт обогрева в дополнение к шести стационарным, расположенным поблизости. Также сюда для растаскивания возможных заторов направлена спецтехника и спасатели.