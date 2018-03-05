Экзит-полы обещают победу коалиции Берлускони на выборах в Италии

СЕГОДНЯ 02:59 2018-03-05T02:59:42+03:00

В Италии прошли выборы в Палату депутатов и Сенат Фото: REUTERS

Соратники Маттео Ренци лишь на третьем месте по голосам избирателей

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На парламентских выборах в Италии лидирует коалиция правых партий во главе с экс-премьер-министром Сильвио Берлускони. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных на выходе их избирательных участков.

Так согласно exit poll, правые партии получают от 33% до 36% голосов избирателей. На втором месте движение «Пять звезд». У них от 29,5% до 32,5% голосов.

Левоцентристам во главе экс-премьером Маттео Ренци, достается лишь третье место. Их поддержали 24,5-27,5% избирателей.

По партиям на выборах больше всего голосов набрало движение «Пять звёзд». Оно существенно опережает своих конкурентов, передает Интерфакс.

Отметим, что Берлускони ранее заявлял, что не станет объединяться в правящую коалицию с политическими противниками. Если ему не упасться сформировать стабильное правительство, экс-премьер пообещал добиваться повторного голосования.

Ннакануне сайт kp.ru рассказывал, что в Италии прошли очередные парламентские выборы. более 61 тысячи избирательных участков открылись в 7:00 по всей стране. Итальянцы выбирали членов нижней палаты парламента (Палаты депутатов) и верхней — Сената.