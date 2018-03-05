Белый Дом обвинил Москву в несоблюдении резолюции СБ ООН по Сирии
Соединенные Штаты требуют, чтобы Россия, Сирия и Иран выполняли резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по Сирии. Такое заявление сделал Белый дом.
В распространенном документе говорится, что режим президента Башара Асада и «его сторонники в Москве и Тегеране» должны прекратить боевые действия в Восточной Гуте, а также позволить беспрепятственно доставлять гуманитарную помощь мирным жителям.
По данным администрации США, в товарах первой необходимости, продовольствии и медикаментах в Сирии сейчас остро нуждаются почти 400 тысяч граждан.
Также Белый дом высказался с осуждением «военного наступления» армии Дамаска «против людей в Восточной Гуте», а заодно обвинил власти Сирии и Рф в «убийстве невиновных гражданских лиц», «лжи и неизбирательной силе».
Напомним, сайт kp.ru писал, что 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии. Документ предусматривает режим прекращения огня на 30 дней.