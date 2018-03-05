Белый Дом обвинил Москву в несоблюдении резолюции СБ ООН по Сирии

СЕГОДНЯ 03:20 2018-03-05T03:20:45+03:00

Белый дом требует у РФ и Сирии соблюдать резолюцию СБ ООН Фото: REUTERS

США требуют прекратить боевые действия в Восточной Гуте и обеспечить доставку гуманитарной помощи

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Соединенные Штаты требуют, чтобы Россия, Сирия и Иран выполняли резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по Сирии. Такое заявление сделал Белый дом.

В распространенном документе говорится, что режим президента Башара Асада и «его сторонники в Москве и Тегеране» должны прекратить боевые действия в Восточной Гуте, а также позволить беспрепятственно доставлять гуманитарную помощь мирным жителям.

По данным администрации США, в товарах первой необходимости, продовольствии и медикаментах в Сирии сейчас остро нуждаются почти 400 тысяч граждан.

Также Белый дом высказался с осуждением «военного наступления» армии Дамаска «против людей в Восточной Гуте», а заодно обвинил власти Сирии и Рф в «убийстве невиновных гражданских лиц», «лжи и неизбирательной силе».

Напомним, сайт kp.ru писал, что 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии. Документ предусматривает режим прекращения огня на 30 дней.