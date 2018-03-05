В Москве коммунальные службы будут неделю убирать выпавший в субботу снег

СЕГОДНЯ 03:38 2018-03-05T03:38:39+03:00

До утра в городе выпадет еще пять сантиметров осадков

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Городским службам столицы понадобится не меньше недели, чтобы ликвидировать последствия мощного снегопада, накрывшего Москву в выходные. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его данным, в Москве 4 марта выпало около 16 сантиметров снега.

«Мы в ближайшие 12 часов ожидаем еще сантиметров пять, то есть всего выпадет более 20 см снега. Работы по уборке Москвы от снега продлятся до субботы, если снега дополнительно не выпадет», - сказал Бирюков.

Вице-мэр отметил, что автомобильных заторов в субботу в столице не было, а комунальщики расчистили пешеходные тротуары. Синоптики пообещали, что в эти выходные в мегаполисе выпадет примерно половина месячной нормы осадков, а 7-8 марта ожидается еще один аномальный снегопад, передает ТАСС.

С осадками на улицах Москвы в круглосуточном режиме сражаются 11 тысяч единиц снегоуборочной техники, привлечено около 30 тысяч рабочих.

Как сообщал сайт kp.ru, после сильного снегопада, накрывшего столицу в это воскресенье, в город придут 20-градусные морозы.