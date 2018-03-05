В Киеве украли бюст Леси Украинки с фасада здания ее музея

СЕГОДНЯ 03:57 2018-03-05T04:02:13+03:00

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Бронзовый бюст Леси Украинки и памятная доска с ее именем похищены неизвестными с фасада музея в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

Кража была совершена в ночь на субботу, 4 марта. Скульптурная композиция была установлена на здании мемориального дома по улице Саксаганского, 97 в 1971 году, к столетию со дня рождения поэтессы.

«Здесь с 1899 года по 1909 год жили Леся Украинка и ее семья, а с 1960 года работает музей поэтессы», - говорится в сообщении на странице музея в Facebook.

Бюст и доска были созданы наролными художниками Украины: скульптором Галиной Кальченко и архитектором Анатолием Игнащенко. По факту кражи начато уголовное расследование.