Спикер Мосгордумы извинился перед Собчак за поведение стажера

СЕГОДНЯ 05:25 2018-03-05T05:29:03+03:00

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников назвал выходку стажера столичного парламента провокацией и хулиганством. Он также извинился за нее перед кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.

Ранее сайт kp.ru писал, что 4 марта молодой человек напал на Собчак, когда она выходила из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева. Нападавший облил ее водой, прокричав «Это за Жириновского!».

«Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня - провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание», написал Шапошников на своей странице в Facebook.

По его словам, нападавший молодой человек - стажер Мосгордум, не является штатным сотрудником аппарата думы, или помощником спикера.

Напомним, во время очередных теледебатов в прямом эфире телеканала «Россия 1» Владимир Жириновский назвал Ксению Собчак «проституткой и ****», а она в ответ облила его водой.