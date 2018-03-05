2018-03-05T11:20:37+03:00
Политика

В Совете Федерации отреагировали на обвинения США в том, что Россия не соблюдает резолюцию СБ ООН по Сирии

По мнению сенатора Евгения Серебренникова, заявления Вашингтона являются попыткой прикрыть контакты и взаимоотношения с боевиками
Денис СУХОВ
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В Совете Федерации отреагировали на обвинения США в том, что Россия не соблюдает резолюцию СБ ООН по СирииВ Совете Федерации отреагировали на обвинения США в том, что Россия не соблюдает резолюцию СБ ООН по СирииФото: REUTERS
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Обвинения в том, что Россия якобы не соблюдает резолюцию СБ ООН о перемирии в Сирии являются попыткой США отвлечь внимание международной общественности от собственных контактов с боевиками. Такое мнение выразил первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Евгений Серебренников.

«Это всё — абсолютнейшая ложь и попытки отвести от себя подозрения. Американская сторона со своей коалицией пытаются скрыть контакты и взаимоотношения с доверенными боевиками. Для того, чтобы таких обвинений не было, в попытке очистить свое имя, всё валится на российскую сторону», - цитирует Серебренникова телеканал RT.

Как сообщал ранее сайт «КП», Белый дом распространил заявление, в котором возложил на власти РФ и Сирии ответственность за гибель мирных жителей в Восточной Гуте — пригороде Дамаска, где продолжаются столкновения правительственной армии и боевиков.

В Вашингтоне считают, что таким образом Москва нарушает принятую Совбезом ООН резолюцию 2401, предполагающую 30-дневное прекращение огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи населению.

В свою очередь, российская сторона подчеркивает, что перемирие зависит не только от доброй воли сирийских властей, но и от действий вооруженной оппозиции. Российская сторона неоднократно призывала западных покровителей боевиков употребить все свое влияние для соблюдения режима прекращения огня.

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