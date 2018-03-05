Президенты США и Египта обсудили по телефону действия России и Ирана в Сирии

СЕГОДНЯ 11:24 2018-03-05T11:24:07+03:00

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили действия России и Ирана на территории Сирии, а также договорились работать вместе над преодолением гуманитарного кризиса.

"Лидеры обсудили оказываемую Россией и Ираном безответственную поддержку жестоким атакам против невинных гражданских лиц со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада", - сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что оба лидера "согласились работать вместе над преодолением гуманитарного кризиса в Сирии, достижением арабского единства и безопасностью в регионе".

Кроме того, Трамп и ас-Сиси обсудили "возможности по укреплению американо-египетского партнерства" в экономической сфере и области безопасности.

В свою очередь, официальный представитель канцелярии главы Египта Бассам Рада заявил, что во время разговора стороны обсудили "ряд региональных досье" из-за сложной обстановки в регионе, передает ТАСС.