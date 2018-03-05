Россельхознадзор разрешил ввоз гранатов и баклажанов из Турции

СЕГОДНЯ 11:39 2018-03-05T12:01:41+03:00

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После двухлетнего перерыва Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору разрешила возобновить поставки из Турции в Россию ряда продуктов. В частности, на российские прилавки возвращаются такие овощи как перцы, кабачки, салат, баклажаны и тыква. Помимо этого запрет снят с поставок гранатов.

Такое решение принято в связи с тем, что за время ввоза этих продуктов с разрешенных Россельхознадзором предприятий не было выявлено ни одного карантинного случая. Турецкая сторона предоставила российскому ведомству все необходимые гарантии, что продукция полностью безопасна, передает сайт телеканала «Звезда».

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано добавила, что теперь поставки возможны со всех предприятий, желающих работать на экспорт, при наличии гарантий министерства продовольствия и животноводства Турции в части фитосанитарной безопасности поставляемого продукта, пишет газета «Известия».

Напомним, ранее запрет на турецкие продукты был введен из-за обнаружения в них карантинных микроорганизмов.