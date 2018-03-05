Полузащитник "Барселоны" Иньеста рискует пропустить матч с "Челси" в Лиге Чемпионов

СЕГОДНЯ 12:04 2018-03-05T12:04:22+03:00

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Один из лидеров "Барселоны" Андрес Иньеста вполне возможно не сыграет в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси". Он получил травму в матче 27 тура чемпионата Испании с "Атлетико" и был заменен на 34-й минуте встречи.

По данным испанской AS, у Иньесты - повреждение задней поверхности бедра и восстановление займет 2-3 недели. Отметим, что вторая игра "Барселоны" с "Челси" пройдет 14 марта. В первом поединке, который прошел в Лондоне, была зафиксирована ничья - 1:1.

Напомним, что поединок "Барселоны" и "Атлетико" прошел накануне, 4 марта, на стадионе "Камп Ноу". Каталонский клуб одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре на 26-й минуте поединка забил Лионель Месси.