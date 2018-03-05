МЭА: К 2023 году Мировой спрос на нефть увеличится на 6,9 млн баррелей в сутки

СЕГОДНЯ 12:47 2018-03-05T13:29:28+03:00

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Мировой спрос не нефтепродукты продолжит ежегодный рост и к 2023 году увеличится на 6,9 млн баррелей в сутки. Такие выводы содержит доклад Международного энергетического агентства.

«Мировой спрос на нефть увеличится на 6,9 млн баррелей в сутки к 2023 году, в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки ежегодно», - говорится в тексте документа.

Таким образом, спрос не нефть увеличится за пять лет с 97,8 до 104,7 млн баррелей в сутки. Почти две трети роста (4,2 млн баррелей в сутки) обеспечат потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Ближнем востоке рост составит 1,1 млн баррелей в сутки, в Африке и Америках — 0,7 и 0,5 млн баррелей в сутки соответственно. Страны бывшего СССР добавят еще 0,5 млн баррелей в сутки, в то время как в Европе спрос сократится на 0,2 млн баррелей в сутки.

Одним из ключевых драйверов увеличения спроса станет активное развитие нефтехимической промышленности, отмечается в докладе.