2018-03-05T12:56:19+03:00
Экономика

ФАС возбудила дела против «Мегафона» и МТС из-за дорогого роуминга

Сотовые операторы не вняли предупреждениям ведомства об устранении «экономически необоснованной» платы за междугородние звонки
Алексей КАРЕЛИН
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ФАС обязало сотовые операторы отменить роуминг внутри сетиФАС обязало сотовые операторы отменить роуминг внутри сетиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила отчеты «Мегафона» и МТС об отмене «внутрисетевого» роуминга и нашла несоответствие требованиям ранее выданных предупреждений. Операторы связи не устранили «экономически необоснованную» плату за звонки за пределами «домашнего» региона.

«Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении МТС и МегаФон дел о нарушении антимонопольного законодательства. По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства», - заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

Замглавы ФАС отметил, что МТС распространяет требование о посуточной плате при нахождении пользователя сети за пределами домашнего региона и «вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали».

Как сообщает ФАС, предложения Tele2 соответствуют требованиям предупреждения, решение по оценке стоимости услуг «Билайна» примут в ближайшие дни.

Как сообщал сайт kp.ru, ФАС обязал сотовых операторов отменить междугородний роуминг до 8 августа 2017 года. Компании заявили, что это технически невозможно сделать к назначенной дате, и ведомство перенесло дедлайн на 15 декабря.

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