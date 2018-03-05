2018-03-05T13:26:43+03:00
Спорт

Путин приветствовал российских паралимпийцев, которые выступят на Играх в Пхенчхане

Президент пообещал сделать все возможное, чтобы защитить доброе имя атлетов из РФ
Денис СУХОВ
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Путин приветствовал российских паралимпийцев, которые выступят на Играх в ПхенчханеПутин приветствовал российских паралимпийцев, которые выступят на Играх в ПхенчханеФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин направил приветственное письмо российским спортсменам — участникам XII Паралимпийских Игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Прежде всего, от души поздравляю вас с успехом и заслуженной путевкой на этот масштабный спортивный праздник. Вы достойно прошли испытания и оказались в числе сильнейших паралимпийцев планеты, которые встретятся в корейском Пхенчхане, чтобы продемонстрировать характер и волю, подтвердить свое мастерство и добиться победы», - говорится в тексте послания.

Глава государства подчеркнул, что российская паралимпийская семья хранит приверженность гуманистическим идеалам и ценностям, а также честной конкурентной борьбе и чистому спорту.

«Мы сделаем все, чтобы защитить доброе имя наших спортсменов, которые благодаря таланту, работоспособности и силе духа неизменно показывают выдающиеся результаты, становятся чемпионами и призерами самых престижных международных соревнований», - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что российские паралимпийцы с честью выступят в Пхенчхане и порадуют болельщиков своими достижениями.

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