В Телеграме произошел массовый сбой

СЕГОДНЯ 13:38 2018-03-05T13:38:01+03:00

Пользователи в Европе и Ближнем Востоке не могли подключиться к мессенджеру

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Администрация мессенджера Телеграм сообщила о сбое системы на территории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

«Некоторые наши пользователи в Европе и странах Северной Африки и Ближнего Востока испытывают проблемы с подключением», - написала администрация в своем микроблоге.

Примерно через 40 минут европейцев подключили к мессенджеру.

«И теперь Европа вернулась в онлайн! Если вы в Иране, вам придется подождать немного больше, но вас тоже скоро вернем», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал сайт kp.ru, последний крупный сбой в работе Telegram был 18 декабря. Тогда пользователи тоже долго не могли подключиться к своим аккаунтам. Кому это удавалось, жаловались на значительную задержку в отправке сообщений, медленную загрузку видеороликов и фотографий. Проблемы испытали пользователи из России, Швеции, Дании, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Турции и США.