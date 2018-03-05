Песков напомнил о богатой истории вмешательства США во внутренние дела других стран

СЕГОДНЯ 13:48 2018-03-05T13:48:12+03:00

В Кремле прокомментировали заявление МИД РФ о попытках Вашингтона повлиять на избирательные процессы в России

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США имеют богатую традицию вмешательство во внутренние дела других государств, и Россия не является исключением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отказался прокомментировать заявление МИД РФ о том, что в прошлом США постоянно пытались вмешаться в российские демократические процессы и намерены повторить подобные устремления во время грядущих президентских выборов.

«Было бы некорректно комментировать заявления МИД. А то, что США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и в электоральные процессы во многих странах мира, включая и нашу страну, это ни для кого не секрет и это даже признавалось самими американцами», - заявил Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к таким действиям американской стороны.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дипломатическое ведомство и другие компетентные органы постоянно фиксируют попытки США поучаствовать во внутренних делах России, включая подготовку и проведение выборов.