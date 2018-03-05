Песков: «Газпром» будет защищать свои интересы в споре с «Нафтогазом»

СЕГОДНЯ 14:22 2018-03-05T14:22:08+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская компания "Газпром" будет защищать свои интересы в споре с "Нафтогазом". При этом он отказался подробно комментировать спор двух компаний.

"Я не стал бы комментировать заявление украинской стороны, все-таки сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости и ей занимаются юристы компании, поэтому какие-то комментарии здесь были бы излишни», - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что позиция российской компании уже известна.

«Позиция "Газпрома" достаточно хорошо известна, она достаточно последовательна и, конечно, компания будет свои интересы защищать", - добавил представитель Кремля.

Как сообщал сайт kp.ru, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку объемов газа по транзитному контракту. Но с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по договору на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, в результате "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.