2018-03-05T14:24:33+03:00
Экономика

Ограничения на ввоз в Россию белорусского молока снова отложили

Запрет вступит в силу с 15 марта, сообщает Россельхознадзор
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments19
По официальной версии, в белорусских молочных продуктах нашли антибиотики и вредные добавки.По официальной версии, в белорусских молочных продуктах нашли антибиотики и вредные добавки.Фото: Александра ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Временные ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии вступит в силу с 15 марта 2018 года. После названной даты все товары будут возвращать назад, в Республику Беларусь. Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В частности, запрет коснется молока, сливок, в том числе и сухих, молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка.

«Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как сообщал сайт kp.ru, запрет не касается фасованного молока или сливок в потребительской упаковке. По официальной версии, в белорусских молочных продуктах нашли антибиотики и вредные добавки. Запрет на импорт белорусского молока Россельхознадзор собирался ввести с 26 февраля, но потом перенес на 5 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что примет ответные меры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотографии опустевших магазинных прилавков вызвали панику у британцев
Минстрой разрабатывает тарифные планы для сферы ЖКХ
DJ Smash рассказал о попытках напавших на него в клубе в Перми связаться с ним
В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсации за дорогой газ из Европы
Росстат: реальные доходы россиян в январе снизились на 7%
Трамп допускает отмену пошлин на сталь и алюминий для Мексики и Канады
Диетологи рассказали о влиянии соли на кровяное давление
В Польше в очередной раз напали на украинца
Меркель не видит нужды в смене слов гимна ФРГ на гендерно нейтральные
Политиков, кандидатов и политологов пригласили на онлайн-марафон «Ночь выборов»
Сумма взяток в России выросла за год в три раза
Футболист сборной России Марио Фернандес пропустит шесть недель из-за травмы
Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро
«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов
Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок
Лондон уверен, что торговая сделка с США будет заключена после Brexit
Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы
Путин оценил вклад контрразведчиков в прикрытие разработки новейших российских вооружений
Евросоюз официально продлил на год санкции против Януковича
Собчак рассказала, что Собянин извинился перед ней за нападение
Кабмин Германии: Решение «Газпрома» досрочно расторгнуть контракты с «Нафтогазом» вызвало раздражение в ЕС
Саакашвили призвал однопартийцев вернуться во власть в Грузии до конца года
Около 10 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах-2018
Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза
В Ливии на крупнейшем месторождении приостановили добычу нефти
Путин призвал ФСБ к продолжению результативной борьбы с коррупцией