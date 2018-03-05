Ограничения на ввоз в Россию белорусского молока снова отложили
Временные ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии вступит в силу с 15 марта 2018 года. После названной даты все товары будут возвращать назад, в Республику Беларусь. Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
В частности, запрет коснется молока, сливок, в том числе и сухих, молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка.
«Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Как сообщал сайт kp.ru, запрет не касается фасованного молока или сливок в потребительской упаковке. По официальной версии, в белорусских молочных продуктах нашли антибиотики и вредные добавки. Запрет на импорт белорусского молока Россельхознадзор собирался ввести с 26 февраля, но потом перенес на 5 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что примет ответные меры.