Ограничения на ввоз в Россию белорусского молока снова отложили

СЕГОДНЯ 14:24 2018-03-05T14:24:33+03:00

По официальной версии, в белорусских молочных продуктах нашли антибиотики и вредные добавки. Фото: Александра ОСИПОВА

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Временные ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии вступит в силу с 15 марта 2018 года. После названной даты все товары будут возвращать назад, в Республику Беларусь. Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В частности, запрет коснется молока, сливок, в том числе и сухих, молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка.

«Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как сообщал сайт kp.ru, запрет не касается фасованного молока или сливок в потребительской упаковке. По официальной версии, в белорусских молочных продуктах нашли антибиотики и вредные добавки. Запрет на импорт белорусского молока Россельхознадзор собирался ввести с 26 февраля, но потом перенес на 5 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что примет ответные меры.