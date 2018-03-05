2018-03-05T14:38:48+03:00
В мире

В Великобритании более 20 тысяч домов остались без воды из-за морозов

Власти отдельных городов и регионов призывают местных жителей экономнее использовать ресурсы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Из-за сильных морозов и проблем с водоснабжением отдельные школы Лондона были закрытыИз-за сильных морозов и проблем с водоснабжением отдельные школы Лондона были закрытыФото: REUTERS
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Более двадцати тысяч зданий в отдельных городах и регионах Великобритании остались без воды из-за сильных морозов. Такое сообщение было опубликовано на сайте водопроводной компании Thames Water.

Уточняется, что проблемы возникли в ночь на понедельник, 5 марта. Из-за заморозков трубы не выдержали и лопнули, оставив Лондон, графство Кент, округ Мидландс, Уэльс и Шотландию практически без воды.

Из-за повышенного спроса на данный ресурс в начале недели ответственные компании не справляются с ситуацией. В настоящий момент напор воды очень мал, поэтому жителей пострадавших районов призывают по возможности экономить ее. Между тем, из-за возникшей проблемы в отдельных школах Лондона и Уэльса были отменены занятия.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что из-за холодов и снегопадов каждые сутки минувшей недели стоили Великобритании около 1,4 млрд долларов дополнительных средств.

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