В Великобритании более 20 тысяч домов остались без воды из-за морозов
Более двадцати тысяч зданий в отдельных городах и регионах Великобритании остались без воды из-за сильных морозов. Такое сообщение было опубликовано на сайте водопроводной компании Thames Water.
Уточняется, что проблемы возникли в ночь на понедельник, 5 марта. Из-за заморозков трубы не выдержали и лопнули, оставив Лондон, графство Кент, округ Мидландс, Уэльс и Шотландию практически без воды.
Из-за повышенного спроса на данный ресурс в начале недели ответственные компании не справляются с ситуацией. В настоящий момент напор воды очень мал, поэтому жителей пострадавших районов призывают по возможности экономить ее. Между тем, из-за возникшей проблемы в отдельных школах Лондона и Уэльса были отменены занятия.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что из-за холодов и снегопадов каждые сутки минувшей недели стоили Великобритании около 1,4 млрд долларов дополнительных средств.