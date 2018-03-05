2018-03-05T14:56:05+03:00
Экономика

Захарова оценила закупку Киевом газа в Европе

Власти Украины обманывают свой народ и ведут его к обрыву, считает представитель МИД РФ
Алексей КАРЕЛИН
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закупку Киевом европейского газа по цене, в четыре раза превышающей стоимость российского энергоресурса. По мнению Захаровой, Киев боится говорить народу правду и ведет его к обрыву.

«Десятилетиями политический бомонд Украины вел народ к обрыву. И ведь они никогда не расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ», - пишет в своем Фейсбуке Захарова.

Как сообщал сайт kp.ru, «Газпром» расторг контракты с украинским «Нафтогазом» и прекратил поставки на Украину в связи с невыгодностью продолжения сотрудничества. «Нафтогаз Украины» заменил поставки «Газпрома» на газ из Европы. При этом переплатил четырехкратно. По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, Украине надо было продержаться сутки, и Киев думал о благе граждан, а не о финансовых убытках.

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