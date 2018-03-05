Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза
В "черный список" попали Московский государственный гуманитарно-экономический университет и Институт телевидения, бизнеса и дизайна
Запрет приема означает, что вузы не смогут набирать новых студентовФото: Павел МАРТИНЧИК
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Рособрнадзор запретил принимать первокурсников двум российским вузам – это Московский государственный гуманитарно-экономический университет и частный Институт телевидения, бизнеса и дизайна.
- По результатам проверок вузам были вынесены некоторые предписания, которые не были устранены в положенные сроки, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Запрет приема означает, что вузы не смогут набирать новых студентов до тех пор, пока не устранят найденные нарушения (какие именно, не сообщается). Студентов, которые уже учатся в этих университетах, санкции не коснутся: они продолжат заниматься в привычном режиме и смогут получить свои дипломы в обычном порядке.