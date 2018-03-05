Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза

СЕГОДНЯ 15:16 2018-03-05T15:16:48+03:00

В "черный список" попали Московский государственный гуманитарно-экономический университет и Институт телевидения, бизнеса и дизайна

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Рособрнадзор запретил принимать первокурсников двум российским вузам – это Московский государственный гуманитарно-экономический университет и частный Институт телевидения, бизнеса и дизайна.

- По результатам проверок вузам были вынесены некоторые предписания, которые не были устранены в положенные сроки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрет приема означает, что вузы не смогут набирать новых студентов до тех пор, пока не устранят найденные нарушения (какие именно, не сообщается). Студентов, которые уже учатся в этих университетах, санкции не коснутся: они продолжат заниматься в привычном режиме и смогут получить свои дипломы в обычном порядке.