Около 10 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах-2018

СЕГОДНЯ 15:20 2018-03-05T15:20:34+03:00

Такая возможность предоставляется морякам, полярникам, сотрудникам заповедников и тем, кто живет в удаленных районах

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Уже около 10 тысяч человек по всей стране приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России. Такое заявление сделал член Центрального избирательного комитета Александр Клюкин во время заседания временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ.

Между тем, еще пять дней назад число проголосовавших досрочно составляло лишь 2,9 тысячи человек. Отметим, что такая возможность предоставляется с 25 февраля всем морякам, полярникам, сотрудникам метеостанций, заповедников и охотхозяйств, которые в день выборов будут находиться на работе, а также жителям удаленных и труднодоступных районов.

Кроме того, по словам Клюкина, еще более 2,2 млн избирателей высказали желание отдать свой голос за одного из кандидатов по месту пребывания. Соответствующие заявления уже были приняты на рассмотрение, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что досрочно проголосовать на выборах президента РФ смогут и те россияне, которые находятся за рубежом. Для многих из них избирательные участки открылись уже 2 марта.