2018-03-05T15:41:24+03:00
В мире

Кабмин Германии: Решение «Газпрома» досрочно расторгнуть контракты с «Нафтогазом» вызвало раздражение в ЕС

По словам представителя правительства ФРГ, Европа заинтересована в том, чтобы и Москва и Киев оставались надежным партнерами в обеспечении поставок газа
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments43
Представитель кабмина Германии Штеффен ЗайбертПредставитель кабмина Германии Штеффен ЗайбертФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Решение российского холдинга «Газпром» начать процедуру досрочного расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» вызывает озабоченность и раздражение не только Германии, но и ряда других стран Евросоюза. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт.

«Тот факт, что «Газпром» хочет закончить контракты раньше, вызвало раздражение не только здесь, в Германии, но и в других членах Евросоюза и Еврокомиссии», - цитирует Зайберта агентство Bloomberg.

Он также выразил мнение, что это в интересах не только Европы, но также России и Украины, чтобы обе страны оставались надежными партнерами в обеспечении гарантированных поставок природного газа.

Как сообщал ранее сайт «КП», в начале марта «Газпром» начал процедуру расторжения всех контрактов с «Нафтогазом», включая соглашения о поставках топлива Украине и о транзите по ее территории. Решение было принято на фоне неблагоприятного для российского холдинга вердикта Стокгольмского арбитража по тяжбе двух компаний.

По мнению руководства «Газпрома», судьи вынесли решение, аргументируя его в том числе и плачевным состоянием украинской экономики, однако решать финансовые проблемы Киева за свой счет российская компания не намерена. С 1 марта поставки газа на Украину были прекращены.

Напомним, до окончания срока действия контрактов на поставку топлива Украине и транзит по ее территории оставалось меньше двух лет (до конца 2019 года).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотографии опустевших магазинных прилавков вызвали панику у британцев
Минстрой разрабатывает тарифные планы для сферы ЖКХ
DJ Smash рассказал о попытках напавших на него в клубе в Перми связаться с ним
В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсации за дорогой газ из Европы
Росстат: реальные доходы россиян в январе снизились на 7%
Трамп допускает отмену пошлин на сталь и алюминий для Мексики и Канады
Диетологи рассказали о влиянии соли на кровяное давление
В Польше в очередной раз напали на украинца
Меркель не видит нужды в смене слов гимна ФРГ на гендерно нейтральные
Политиков, кандидатов и политологов пригласили на онлайн-марафон «Ночь выборов»
Сумма взяток в России выросла за год в три раза
Футболист сборной России Марио Фернандес пропустит шесть недель из-за травмы
Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро
«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов
Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок
Лондон уверен, что торговая сделка с США будет заключена после Brexit
Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы
Путин оценил вклад контрразведчиков в прикрытие разработки новейших российских вооружений
Евросоюз официально продлил на год санкции против Януковича
Собчак рассказала, что Собянин извинился перед ней за нападение
Саакашвили призвал однопартийцев вернуться во власть в Грузии до конца года
Около 10 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах-2018
Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза
В Ливии на крупнейшем месторождении приостановили добычу нефти
Путин призвал ФСБ к продолжению результативной борьбы с коррупцией