Кабмин Германии: Решение «Газпрома» досрочно расторгнуть контракты с «Нафтогазом» вызвало раздражение в ЕС
Решение российского холдинга «Газпром» начать процедуру досрочного расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» вызывает озабоченность и раздражение не только Германии, но и ряда других стран Евросоюза. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт.
«Тот факт, что «Газпром» хочет закончить контракты раньше, вызвало раздражение не только здесь, в Германии, но и в других членах Евросоюза и Еврокомиссии», - цитирует Зайберта агентство Bloomberg.
Он также выразил мнение, что это в интересах не только Европы, но также России и Украины, чтобы обе страны оставались надежными партнерами в обеспечении гарантированных поставок природного газа.
Как сообщал ранее сайт «КП», в начале марта «Газпром» начал процедуру расторжения всех контрактов с «Нафтогазом», включая соглашения о поставках топлива Украине и о транзите по ее территории. Решение было принято на фоне неблагоприятного для российского холдинга вердикта Стокгольмского арбитража по тяжбе двух компаний.
По мнению руководства «Газпрома», судьи вынесли решение, аргументируя его в том числе и плачевным состоянием украинской экономики, однако решать финансовые проблемы Киева за свой счет российская компания не намерена. С 1 марта поставки газа на Украину были прекращены.
Напомним, до окончания срока действия контрактов на поставку топлива Украине и транзит по ее территории оставалось меньше двух лет (до конца 2019 года).