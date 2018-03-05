2018-03-05T15:43:22+03:00
Политика

Собчак рассказала, что Собянин извинился перед ней за нападение

Ранее молодой человек по имени Алан вылил на кандидата в президенты РФ стакан воды [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Телеведущая Ксения СобчакТелеведущая Ксения СобчакФото: REUTERS
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Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак рассказала, что мэр Москвы Сергей Собянин извинился перед ней за нападение, случившееся ранее в одном районов столицы.

Напомним, что в воскресенье, 4 марта, личный помощник председателя московской городской думы Алексея Шапошникова по имени Алан вылил на политика стакан воды со словами "Это вам за Жириновского!". Злоумышленник сразу же был задержан охраной Михаила Горбачева, на мероприятие по случаю дня рождения которого Собчак и прибыла.

"Друзья, сегодня произошло очень неожиданное событие. Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее нападение на Ленинградском проспекте. Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение", - написала журналистка в своем Instagram.

Она подчеркнула, что признание ответственности за произошедшее свидетельствует о желании исправить ситуацию, поэтому "с благодарностью" приняла извинения Собянина.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью с Ксенией Собчак, в котором та назвала совершенное на нее нападение проявлением "абсолютной безнаказанности".

Видео нападения на Ксению Собчак.Неизвестный облил кандидата в президенты водой с криком «Это за Жириновского!»

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