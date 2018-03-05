2018-03-05T16:00:45+03:00
Политика

Путин оценил вклад контрразведчиков в прикрытие разработки новейших российских вооружений

Президент РФ отметил, что работа над новой техникой велась в течение многих лет, и в ней были задействованы тысячи людей
Денис СУХОВ
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Владимир Путин. ФОТО Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАССВладимир Путин. ФОТО Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС
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ФСБ РФ в течение многих лет обеспечивала эффективное контразведывательное прикрытие разработки новейших российских вооружений, которые упоминались в послании главы государства Федеральному собранию.

«Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России. Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное и оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов», - отметил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

Российский лидер подчеркнул, что речь идет о новых технологиях и системах вооружений, которые призваны не только защитить страну, но и обеспечить стратегический паритет, повысив тем самым международную безопасность.

Как сообщал ранее сайт «КП», в своем послании Федеральному собранию 1 марта Путин представил кадры испытаний новейших и перспективных российских вооружений, включая гиперзвуковые ракеты и лазерные системы.

Кроме того, глава государства заявил о начале активной фазы испытаний новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат». По словам Путина, наличие таких вооружений в российском арсенале делает бессмысленным размещение американской системы ПРО у наших границ.

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