Лондон уверен, что торговая сделка с США будет заключена после Brexit

СЕГОДНЯ 16:28 2018-03-05T16:28:00+03:00

В Лондоне считают, что Великобритания сможет договориться с США после Brexit Фото: REUTERS

Ранее о важности такого соглашения заявили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и американский президент Дональд Трамп

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Великобритания сможет заключить торговое соглашение с США вскоре после того, как перестанет быть членом Европейского союза. Такое мнение высказала пресс-секретарь главы правительства королевства Терезы Мэй.

"Я думаю, что президент [США Дональд Трамп] и премьер-министр четко заявили о важности достижения двухстороннего торгового соглашения после Brexit", - цитирует ее агентство Reuters.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 1 марта американский лидер объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия размером 25% и 10% соответственно. Вскоре после этого Мэй позвонила Трампу и выразила обеспокоенность такими мерами.

Разделили эти тревожные настроения и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию заслуживающей самого пристального внимания.