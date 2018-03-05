Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро

СЕГОДНЯ 16:47 2018-03-05T16:47:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер итальянской политической партии "Лига" Маттео Сальвини назвал ошибкой переход страны на единую европейскую валюту. Ранее стало известно, что, по предварительной информации, эта партия получила больше 18% голосов на парламентских выборах.

"Я говорил и продолжаю говорить, что переход на евро был ошибкой и ошибочным выбором. В правительстве будем работать над программой по модификации ряда европейских параметров. Посмотрим, кто еще в парламенте будет разделять нашу точку зрения", — сказал Сальвини.

Он отметил, что его партия будет работать над этим вопросом ближайшие 10-12 дней. Кроме того, Сальвини не исключил распад зоны евро и назвал "немыслимым" референдум по выходу из евро, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в Италии состоялись парламентские выборы. После обработки 90% бюллетеней МВД Италии сообщило, что лидирует правоцентристская коалиция, набирая 37% голосов. В этих рамках "Лига" на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия".