2018-03-05T16:47:22+03:00
В мире

Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро

Маттео Сальвини не исключил распад зоны евро
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер итальянской партии "Лига" Маттео СальвиниЛидер итальянской партии "Лига" Маттео СальвиниФото: REUTERS
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Лидер итальянской политической партии "Лига" Маттео Сальвини назвал ошибкой переход страны на единую европейскую валюту. Ранее стало известно, что, по предварительной информации, эта партия получила больше 18% голосов на парламентских выборах.

"Я говорил и продолжаю говорить, что переход на евро был ошибкой и ошибочным выбором. В правительстве будем работать над программой по модификации ряда европейских параметров. Посмотрим, кто еще в парламенте будет разделять нашу точку зрения", — сказал Сальвини.

Он отметил, что его партия будет работать над этим вопросом ближайшие 10-12 дней. Кроме того, Сальвини не исключил распад зоны евро и назвал "немыслимым" референдум по выходу из евро, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в Италии состоялись парламентские выборы. После обработки 90% бюллетеней МВД Италии сообщило, что лидирует правоцентристская коалиция, набирая 37% голосов. В этих рамках "Лига" на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия".

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