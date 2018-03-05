Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро
Лидер итальянской политической партии "Лига" Маттео Сальвини назвал ошибкой переход страны на единую европейскую валюту. Ранее стало известно, что, по предварительной информации, эта партия получила больше 18% голосов на парламентских выборах.
"Я говорил и продолжаю говорить, что переход на евро был ошибкой и ошибочным выбором. В правительстве будем работать над программой по модификации ряда европейских параметров. Посмотрим, кто еще в парламенте будет разделять нашу точку зрения", — сказал Сальвини.
Он отметил, что его партия будет работать над этим вопросом ближайшие 10-12 дней. Кроме того, Сальвини не исключил распад зоны евро и назвал "немыслимым" референдум по выходу из евро, передает РИА Новости.
Напомним, накануне в Италии состоялись парламентские выборы. После обработки 90% бюллетеней МВД Италии сообщило, что лидирует правоцентристская коалиция, набирая 37% голосов. В этих рамках "Лига" на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия".