Политиков, кандидатов и политологов пригласили на онлайн-марафон «Ночь выборов»

СЕГОДНЯ 17:39 2018-03-05T17:39:18+03:00

Трансляция с этого мероприятия стартует в полдень 18 марта во всех соцсетях

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Ход выборов президента России будут комментировать в прямом эфире - 18 марта пройдет онлайн-марафон «Ночь выборов - 2018». Это инициатива сразу нескольких организаций. В их числе - организации, объединяющих российских политологов, Общественная палата РФ, сеть общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг».

Об онлайн-марафоне сегодня заявил на пресс-конференции в ТАСС политтехнолог Дмитрий Гусев. Он напомнил, что «генеральная репетиция» этого формата прошла год назад в день единого голосования.

- Тогда мы сделали отличное событие, где можно было в прямом эфире без галстуков, обсудить выборы, и получили около 1 миллиона просмотров в интернете, - отметил Гусев. - Теперь мы также приглашаем всех политиков, кандидатов, политологов, журналистов, блогеров. Мы дадим слово любому вне зависимости от его политической позиции, все мнения будут озвучены в прямом эфире!

Марафон стартует в 12:00 18 марта.