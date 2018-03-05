Меркель не видит нужды в смене слов гимна ФРГ на гендерно нейтральные

СЕГОДНЯ 17:40 2018-03-05T17:40:25+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель не видит необходимости в изменении слов национального гимна с целью приведения его к гендерно нейтральным стандартам. Такое заявление сделал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт во время своего брифинга.

"От лица канцлера я могу сказать, что она весьма удовлетворена гимном в том виде, в каком он сейчас, его традиционной формой. Она не видит нужды вносить изменения", - цитирует ТАСС Зайберта.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Германии Кристин Розе-Меринг предложила правительству внести несколько правок в текст гимна. Так, по ее мнению, строчку "братски с сердцем и рукой" стоит заменить на "отважно с сердцем и рукой", а слово "отечество" поменять на "родину".

Между тем, отметим, что гимн ФРГ не менялся с конца прошлого века, когда после Второй мировой войны из стихотворения Августа Гофмана фон Фаллерслебена "Песня немцев" убрали первые строфы, начинающиеся с фразы "Германия превыше всего".