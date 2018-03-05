2018-03-05T17:40:25+03:00
В мире

Меркель не видит нужды в смене слов гимна ФРГ на гендерно нейтральные

Канцлера Германии вполне устраивает традиционный вид национальной песни
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит необходимости в изменении слов национального гимна с целью приведения его к гендерно нейтральным стандартам. Такое заявление сделал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт во время своего брифинга.

"От лица канцлера я могу сказать, что она весьма удовлетворена гимном в том виде, в каком он сейчас, его традиционной формой. Она не видит нужды вносить изменения", - цитирует ТАСС Зайберта.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Германии Кристин Розе-Меринг предложила правительству внести несколько правок в текст гимна. Так, по ее мнению, строчку "братски с сердцем и рукой" стоит заменить на "отважно с сердцем и рукой", а слово "отечество" поменять на "родину".

Между тем, отметим, что гимн ФРГ не менялся с конца прошлого века, когда после Второй мировой войны из стихотворения Августа Гофмана фон Фаллерслебена "Песня немцев" убрали первые строфы, начинающиеся с фразы "Германия превыше всего".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минстрой разрабатывает тарифные планы для сферы ЖКХ
DJ Smash рассказал о попытках напавших на него в клубе в Перми связаться с ним
В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсации за дорогой газ из Европы
Росстат: реальные доходы россиян в январе снизились на 7%
Трамп допускает отмену пошлин на сталь и алюминий для Мексики и Канады
Диетологи рассказали о влиянии соли на кровяное давление
В Польше в очередной раз напали на украинца
Политиков, кандидатов и политологов пригласили на онлайн-марафон «Ночь выборов»
Сумма взяток в России выросла за год в три раза
Футболист сборной России Марио Фернандес пропустит шесть недель из-за травмы
Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро
«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов
Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок
Лондон уверен, что торговая сделка с США будет заключена после Brexit
Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы
Путин оценил вклад контрразведчиков в прикрытие разработки новейших российских вооружений
Евросоюз официально продлил на год санкции против Януковича
Собчак рассказала, что Собянин извинился перед ней за нападение
Кабмин Германии: Решение «Газпрома» досрочно расторгнуть контракты с «Нафтогазом» вызвало раздражение в ЕС
Саакашвили призвал однопартийцев вернуться во власть в Грузии до конца года
Около 10 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах-2018
Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза
В Ливии на крупнейшем месторождении приостановили добычу нефти
Путин призвал ФСБ к продолжению результативной борьбы с коррупцией