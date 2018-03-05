2018-03-05T17:53:43+03:00
Здоровье

Диетологи рассказали о влиянии соли на кровяное давление

Эксперты призывают не злоупотреблять усилителями вкуса
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Соль повышает кровяное давлениеСоль повышает кровяное давлениеФото: EAST NEWS
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Британские исследователи установили, что даже здоровое питание не способно компенсировать чрезмерное употребление соли в пищу. Оказалось, что даже при соблюдении правильного рациона соленая еда часто приводит к повышению кровяного давления.

Диетологи из Имперского колледжа Лондона и Северо-западного университета проанализировали рацион питания более четырех тысяч человек и установили, что чем больше добровольцы употребляли соли в еду, тем выше поднималось их кровяное давление. При этом никакие сопутствующие диеты никак не помогали стабилизировать этот показатель.

На основе этого, ученые призвали сократить потребление соли, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем. Они напомнили, что повышенное кровяное давление способно привести к сердечному приступу или инсульту, пишет сайт «Дни.ру».

Ранее медики были убеждены, что употребление большого количества овощей и фруктов эффективно противодействует воздействию высокого уровня соли в рационе на кровяное давление. Однако эта теория не подтвердилась.

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