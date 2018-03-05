2018-03-05T18:19:32+03:00
Политика

В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте

Ранее официальный представитель администрации США Сара Санедрс заявила, что Москва в этом сирийском регионе якобы игнорирует положения резолюции ООН 2401
Екатерина БОЛГОВА
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В Минобороны РФ ответили на обвинения Белого дома в несоблюдении резолюции СБ ООН в Восточной ГутеВ Минобороны РФ ответили на обвинения Белого дома в несоблюдении резолюции СБ ООН в Восточной ГутеФото: REUTERS
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В Минобороны отреагировали на заявление официального представителя Белого Дома Сары Сандерс о том, что Москва в Восточной Гуте якобы игнорирует положения резолюции ООН 2401

«Положения этой резолюции не выполняется именно США, а не Россией», - заявили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что с начала текущего года поддерживаемые американской стороной вооруженные группировки ежедневно атаковали гарнизон сирийских войск в Восточной Гуте.

«Странным образом, на протяжении месяцев массированных атак боевиков ни одного осуждающего заявления от Вашингтона или европейских партнеров США не было. Стоило только сирийским властям дать отпор проамериканским группировкам – последовали традиционные фальшивые обвинения о якобы «бомбардировках медицинских учреждений», - говорится в заявлении.

Кроме того, Минобороны отмечает, что сообщения о применении химоружия Дамаском не соответствуют действительности.

«Даже министр обороны США Джеймс Мэттис в начале февраля заявил, что у Пентагона нет никаких доказательств применения сирийскими властями химоружия», - подчеркивает ведомство.

Кроме того, отмечается, что США не предпринимают мер, «чтобы в рамках резолюции 2401 обуздать подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте», так как от их обстрелов регулярно гибнут мирные жители.

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