В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте
В Минобороны отреагировали на заявление официального представителя Белого Дома Сары Сандерс о том, что Москва в Восточной Гуте якобы игнорирует положения резолюции ООН 2401
«Положения этой резолюции не выполняется именно США, а не Россией», - заявили в российском военном ведомстве.
Отмечается, что с начала текущего года поддерживаемые американской стороной вооруженные группировки ежедневно атаковали гарнизон сирийских войск в Восточной Гуте.
«Странным образом, на протяжении месяцев массированных атак боевиков ни одного осуждающего заявления от Вашингтона или европейских партнеров США не было. Стоило только сирийским властям дать отпор проамериканским группировкам – последовали традиционные фальшивые обвинения о якобы «бомбардировках медицинских учреждений», - говорится в заявлении.
Кроме того, Минобороны отмечает, что сообщения о применении химоружия Дамаском не соответствуют действительности.
«Даже министр обороны США Джеймс Мэттис в начале февраля заявил, что у Пентагона нет никаких доказательств применения сирийскими властями химоружия», - подчеркивает ведомство.
Кроме того, отмечается, что США не предпринимают мер, «чтобы в рамках резолюции 2401 обуздать подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте», так как от их обстрелов регулярно гибнут мирные жители.