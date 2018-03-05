Фотографии опустевших магазинных прилавков вызвали панику у британцев

5 Март 18:52 2018-03-05T18:52:39+03:00

Британцы скупают буквально все, что еще остается на прилавках и на складах супермаркетов Фото: REUTERS

Атлантический шторм "Эмма" привел к проблемам с поставками продуктов и других товаров

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Настоящая паника началась в отдельных регионах Великобритании после того, как в социальных сетях стали появляться фотографии опустевших продуктовых полок в крупнейших супермаркетах страны.

Оказалось, что атлантический шторм "Эмма", сопровождающийся аномально низкими температурами и снегопадами, привел к проблемам с поставками товаров. В результате этого ассортимент таких гигантов, как Lidl, Asda и Tesco значительно сократился, что привело к острой нехватке хлеба, молока, яиц, а также овощей и фруктов. В некоторых магазинах даже зачитывались сообщения с просьбой брать лишь действительно необходимое количество продуктов.

Так, прочувствовать дефицит ряда товаров на себе удалось жителям Бристоля, Йоркшира, Шотландии, Сомерсета, Манчестера, Корнуолла, Кента и Плимута, сообщает Mirror.

Между тем, жители Великобритании продолжают публиковать фотографии опустевших прилавков. Например, одна из пользователй Twitter под таким снимком оставила следующую запись: "Дух искателя приключений. Когда нет молока, нет хлеба, нет фруктов, нет овощей, мы подчищаем полки с водкой".

Есть и те, кто смотрят на происходящее менее позитивно и даже с некоторым страхом: "Боже мой на полках буквально ничего нет. Даже стеллажи для лекарств были пустыми. Это правда пугает".

Аномально низкие температуры побуждают британцев скупать все теплое и согревающее, в том числе водкуФото: twitter.com

А кто-то, посматривая на опустевшие прилавки, задумался о важности развития внутреннего производства и регулярности поставок.

Из-за проблем с поставками жители отдельных регионов королевства начали испытывать и нехватку медикаментовФото: twitter.com

"Глядя на пустые полки в супермаркетах, стоит подумать о том, как быстро может быть прервана цепь поставок продуктов. Напоминание всем о том, почему надежное отечественное производство стоит ценить".