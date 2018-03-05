«Нафтогаз Украины» решил закрыть свое представительство в России

5 Март 18:59 2018-03-05T18:59:32+03:00

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Украинский «Нафтогаз» намерен до 12 марта закрыть представительство в Москве на улице Академика Пилюгина, 24. Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

«Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства», - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, украинcкий «Нафтогаз» нашел альтернативу «Газпрому» - польскую компанию PGNiG. Подписанный с ней договор на поставку газа действует до конца марта, но в Польше готовы продлить срок и увеличить объем поставок. При этом стоимость европейского газа в четыре раза выше российского.

Напомним, в «Газпроме» заявили о расторжении контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа после решения Стокгольмского арбитража выплатить украинской компании $2,6 млрд.