2018-03-05T19:18:42+03:00
В мире

Полиция Бельгии задержала восемь человек, подозреваемых в терроризме

По некоторым данным, эти лица могли готовить теракты на территории королевства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Данное расследование никак не связано с террористическими атаками на Париж 2015 годаДанное расследование никак не связано с террористическими атаками на Париж 2015 годаФото: REUTERS
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В Бельгии по подозрению в связях с террористами были задержаны восемь человек. Такое заявление сделали в федеральной прокуратуре королевства.

Уточняется, что антитеррористическая операция прошла в воскресенье в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Фландрии - Герардсбергене и Мехелене.

Отмечается, что при обысках у задержанных не было найдено какого-либо оружия. Однако, по данным источников в местных правоохранительных органах, эти лица могли готовить теракты на территории страны.

При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз бельгийской прокуратуры, задержания, проведенные в рамках антитеррористического расследования, не связаны с

В нем подчеркивается, что "это досье является расследованием, совершенно не связанным с атаками в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Бельгия пообещала выдать Франции организатора серии терактов в столице республики.

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