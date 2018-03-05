Путин: Россия никогда не будет ставить выгоду выше безопасности

5 Март 19:27 2018-03-05T19:27:21+03:00

Это касается, прежде всего, сделок в сфере военно-технического сотрудничества

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Президент России Владимир Путин заявил, что интересы глобальной безопасности всегда будут важнее коммерческой выгоды. Это относится, прежде всего, к сфере военно-технического сотрудничества.

"Мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности", — сказал глава государства во время своего выступления на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По словам Путина, России удалось сохранить проверенную временем репутацию "порядочного делового партнера", соблюдающего международно-правовые обязательства и условия всех контрактов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что только за прошлый год Федеральной службе безопасности РФ удалось пресечь деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб, которые в последнее время стали действовать еще активнее, чем прежде.