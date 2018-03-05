В Италии полиция завела дело после смерти футболиста Астори

5 Март 19:32 2018-03-05T21:42:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 5 марта, стало известно, что в Италии было открыто уголовное дело по факту смерти футболиста сборной Италии и клуба "Фиорентина" Давиде Астори. Правоохранительные органы на данный момент затрудняются назвать подозреваемых, тем не менее в основу взята версия о непредумышленном убийстве.

Как ожидается, в ближайшее время состоится вскрытие футболиста. Прокуратура проверит, была ли смерть Астори трагической фатальностью, либо же кто-то об этом просто знал. Как отмечает ANSA, данная процедура достаточно формальна.

Напомним, что 31-летний Давиде Астори умер во сне в отеле в городе Удине перед игрой его "Фиорентины" с "Удинезе". Согласно первым заявлениям, игрок умер из-за остановки сердца по естественным причинам.