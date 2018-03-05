2018-03-05T19:46:10+03:00
Москва

Более 1,34 млрд рублей поступило в бюджет Москвы от аренды квартир

Именно столько налоговых платежей было перечислено столичным властям в 2017 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сознательных москвичей становится все больше, считают власти городаСознательных москвичей становится все больше, считают власти городаФото: Евгения ГУСЕВА
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В 2017 году бюджет Москвы пополнился более чем на 1,34 млрд рублей лишь за счет налоговых платежей от сдачи квартир в аренду, что на 20% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщается в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

"За весь прошедший год было подано 26,5 тыс. налоговых деклараций и приобретено почти 2,2 тыс. патентов на сдачу жилья внаем. В обоих случаях наблюдается позитивная динамика", - передает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, отмечается, что количество приобретенных патентов выросло более, чем на 11%. По мнению главы департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова, это является показателем роста сознательности граждан и их ответственности за свое имущество.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, как можно легально и наиболее выгодно сдать собственное жилье в аренду.

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