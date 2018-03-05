На Украине запретили еще 18 российских книг

5 Март 20:07 2018-03-05T20:08:07+03:00

В Киеве посчитали, что данные издания угрожают независимости страны, а также разжигают межэтническую и расовую рознь

Изменить размер текста: A A

Власти Украины запретили к ввозу на территорию страны еще 18 российских книг. По мнению Госкомтелерадио, данные издания направлены "ликвидацию независимости" страны, "пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов", а также посягательство на права и свободы человека.

Так, перечень пополнили такие книги, как "Лейтенант из будущего" Юрия Валина, "Ангелы апокалипсиса" Анатолия Гончара, "Дикое поле" Александра Конторовича, "Как воюют на Донбассе" Владислава Шурыгина, "Киевская хунта" Алексея Челнокова, "Кровавый евромайдан - преступление века" Виталия Захарченко и "Крестный путь России" Николая Леонова. Кроме того, неугодными Киеву оказались десять изданий авторства Александра Тамоникова, такие как "Бандеровский схрон" и "Палач из Галиции".

Между тем, как сообщает Укринформ, в этот раз запрещена была и одна украинская книга. Ею оказалась "Заявка на самоубийство. Зачем Украине НАТО?" коллектива авторов - Петра Толочко, Сергея Гриневецкого, Петра Симоненко, Дмитрия Табачника и Георгия Крючкова, выпущенная в 2009 года в харьковском издательстве.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что к ввозу на Украину запретили, в частности, книгу о способах производства алкоголя на дому - "Советский самогон".