2018-03-05T20:14:12+03:00
Дом. Семья

«Пёс без мотивации» покорил соцсети

Практически каждый узнал в ленивой собаке себя [видео]
Вера КОН
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А может, это такая форма фристайла?А может, это такая форма фристайла?
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Не все собаки одинаково активны и жизнерадостны. Некоторые предпочитают целиком отдаться власти судьбы и флегматично плыть по течению. Или ползти по снегу. На спине! Как, например, пёсик, которого тащит хозяин-лыжник. А тот лежит на спине, позволяя себя тянуть... Видео с этой ленивой собакой стало хитом соцсетей! Всего за сутки оно набрало в Facebook более 97 тысяч репостов.

О ролике известно немного. Во-первых, снято оно в Норвегии. А во-вторых, его выложил пользователь Свеин Эрик Ме.

- Кто-нибудь узнаёт этот стиль? - пошутил в подписи Эрик.

Судя по страничке в Facebook, ленивый пёс принадлежит именно господину Ме. Собачке не более двух лет.

В комментариях пользователи предположили, что пёсику просто не хватает мотивации. Но большинство зрителей пишут, что узнают в питомце себя. Например, утром в понедельник по дороге на работу.

Пёс без мотивации.Кто узнал себя в этой ленивой собаке?

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