2018-03-05T20:24:38+03:00
В мире

Президент Германии выдвинул кандидатуру Меркель на пост канцлера

Политик занимает должность главы правительства с 2005 года - уже три срока подряд
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Действующий канцлер Германии Ангела МеркельДействующий канцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально выдвинул кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера. Об этом сообщил представитель главы государства.

"Президент предложил бундестагу в соответствии со статьей 63 Конституции выбрать Ангелу Меркель федеральным канцлером", - сказал он.

Между тем, отметим, что политик является действующим главой правительства уже три срока подряд - то есть с 2005 года. По мнению издания Spiegel, нынешние выборы канцлера являются простой формальностью, и уже 14 марта Меркель будет вновь переизбрана на эту должность.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сама лидер партии ХДС/ХСС выразила надежду на предоставление ей возможности продолжить работу на данном посту.

Напомним, что выборы в Бундестаг состоялись еще 24 сентября 2017 года, однако тогда новый состав правительства так и не был сформирован.

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