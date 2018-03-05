Минобороны России: 300 финалистов конкурса "Лидеры России" получили гранты

5 Март 20:30 2018-03-05T20:30:45+03:00

Лучшие управленцы России в течение года будут делиться с ними эффективными практиками из собственного опыта

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"После определения победителей Всероссийского управленческого конкурса "Лидеры России" министр обороны генерал армии Сергей Шойгу стал наставником четырех из них", - заявили в понедельник в Минобороны России.

"Лидеры России" - проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Его задача - создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Конкурс нацелен на выявление сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями.

Финальный этап конкурса состоялся 7-11 февраля в сочинском Парке науки и искусства "Сириус". По итогам конкурса 300 финалистов получили образовательные гранты размером до миллиона рублей.

Лучшие управленцы России в течение года будут делиться с ними эффективными практиками из собственного опыта. По решению президента России Владимира Путина, конкурс "Лидеры России" станет регулярным.