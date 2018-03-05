2018-03-05T20:30:45+03:00
Политика

Минобороны России: 300 финалистов конкурса "Лидеры России" получили гранты

Лучшие управленцы России в течение года будут делиться с ними эффективными практиками из собственного опыта
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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"Лидеры России" - проект открытой платформы "Россия - страна возможностей"."Лидеры России" - проект открытой платформы "Россия - страна возможностей".
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"После определения победителей Всероссийского управленческого конкурса "Лидеры России" министр обороны генерал армии Сергей Шойгу стал наставником четырех из них", - заявили в понедельник в Минобороны России.

"Лидеры России" - проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Его задача - создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Конкурс нацелен на выявление сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями.

Финальный этап конкурса состоялся 7-11 февраля в сочинском Парке науки и искусства "Сириус". По итогам конкурса 300 финалистов получили образовательные гранты размером до миллиона рублей.

Лучшие управленцы России в течение года будут делиться с ними эффективными практиками из собственного опыта. По решению президента России Владимира Путина, конкурс "Лидеры России" станет регулярным.

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