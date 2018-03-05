В Польше раскритиковали статью Климкина об отношениях Киева и Варшавы

5 Март 20:48 2018-03-05T20:48:54+03:00

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Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий раскритиковал заявления главы МИД Украины Павла Климкина об отношениях между Варшавой и Киевом, назвав их абсолютно не соответствующими действительности.

Отметим, что ранее дипломат незалежной разместил в газете Rzeczpospolita статью, в которой обвинил властей республики в дискредитации национально-освободительной борьбы украинцев. Кроме того, он заявил, что ранее поляки не раз совершали преступления против его народа.

"Эта проблема существует уже длительное время, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности. Проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ)", — заявил Цихоцкий "Польскому радио".

Он подчеркнул, что, даже несмотря на такие противоречия, Варшава дважды за последние полгода предлагала Киеву создать комиссию по вопросам внесения изменений в возмутивший украинцев закон об Институте национальной памяти, однако каждый раз получала отказ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начала февраля в Польше запретили славить Бандеру и отрицать преступления, совершенные националистами против народа республики.