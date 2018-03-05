Музыкант научился хлопать в ладоши со скоростью 18 ударов в секунду

5 Март 21:04 2018-03-05T21:22:16+03:00

Мировой рекорд по хлопанью в ладоши. Американский скрипач установил мировой рекорд по хлопанью в ладоши. Он может хлопать со скоростью 18 хлопков в секунду. Это 1020 ударов в минуту!

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Американский скрипач установил мировой рекорд по хлопанью в ладоши. Он может хлопать со скоростью 18 ударов в секунду. А это 1020 хлопков в минуту!

Рекорд принадлежит 26-летнему Илаю Бишопу. Специальную технику движений музыкант изучал на протяжении трёх лет. Американец двигает ладони параллельно друг другу и делает по два хлопка на каждое движение.

Это хорошо видно на съёмке в режиме слоу-мо (в замедленном движении). На камеру, которая делает тысячу кадров в секунду, Илая Бишопа сняла команда популярного YouTube-канала The Slow Mo Guys. Кстати, недавно эти же ребята показали на видео, как иголкой пробивает стекло монах из Шаолиня (подробности)

Отметим, Илай Бишоп впервые побил мировой рекорд по хлопанью в ладоши ещё в 2014 году. Однако каждый год скрипач совершенствует свой результат.