Путин и Макрон обсудили выполнение пунктов резолюции СБ ООН по Сирии

5 Март 21:06 2018-03-05T21:07:03+03:00

Телефонные переговоры между лидерами России и Франции состоялись в понедельник, 5 марта

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Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии, а также договорились поддерживать контакты, направленные на содействие процессу урегулирования конфликта в республике.

Такая тема была поднята в ходе телефонных переговоров двух лидеров, которые состоялись в понедельник, 5 марта, по инициативе Парижа.

"Подчеркнута важность последовательной имплементации положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401, включая эвакуацию мирных жителей из районов боевых действий, обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту и другие регионы Сирии, оказание медицинской помощи пострадавшему населению", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента РФ.

Там также уточняется, что Путин и Макрон оценили международные усилия по ликвидации очагов терроризма и обеспечению долгосрочной нормализации в Сирии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в последнее время ситуация в Восточной Гуте, находящейся под контролем боевиков, значительно обострилась.