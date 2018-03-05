2018-03-05T21:07:03+03:00
Политика

Путин и Макрон обсудили выполнение пунктов резолюции СБ ООН по Сирии

Телефонные переговоры между лидерами России и Франции состоялись в понедельник, 5 марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир ПутинГлава Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии, а также договорились поддерживать контакты, направленные на содействие процессу урегулирования конфликта в республике.

Такая тема была поднята в ходе телефонных переговоров двух лидеров, которые состоялись в понедельник, 5 марта, по инициативе Парижа.

"Подчеркнута важность последовательной имплементации положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401, включая эвакуацию мирных жителей из районов боевых действий, обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту и другие регионы Сирии, оказание медицинской помощи пострадавшему населению", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента РФ.

Там также уточняется, что Путин и Макрон оценили международные усилия по ликвидации очагов терроризма и обеспечению долгосрочной нормализации в Сирии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в последнее время ситуация в Восточной Гуте, находящейся под контролем боевиков, значительно обострилась.

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