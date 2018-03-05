Умер актер, сыгравший Винчестера в сериале "МЭШ"

5 Март 21:30 2018-03-05T21:31:03+03:00

Зрители также могли знать его по отдельным эпизодам ситкома "Альф"

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В субботу, 3 марта, умер американский актер Дэвид Огден Стиерс, который сыграл майора Чарльза Эмерсона Винчестера III в популярном сериале "МЭШ" (M*A*S*H).

По словам его агента Митчелла Стаббса, в момент смерти 75-летний артист находился у себя дома в городе Ньюпорт штата Орегон. Он скончался после продолжительной борьбы с раком мочевого пузыря, передает газета The Guardian.

Отметим, что именно за роль в "МЭШ" Дэвид Стиерс был дважды номинирован на премию "Эмми", однако, его также можно увидеть и в таких сериалах, как "Звездный путь: Следующее поколение", "Альф" и "Мертвая зона".

Кроме того, артист участвовал в озвучке мультфильмов от компании Disney. Его голос звучит в картинах "Красавица и чудовище", "Лило и Стич", "Покахонтас", а также в видеоиграх "Чужой против Хищника", Icewind Dale и Myst 5: End of Ages.