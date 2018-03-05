Умер актер, сыгравший Винчестера в сериале "МЭШ"
В субботу, 3 марта, умер американский актер Дэвид Огден Стиерс, который сыграл майора Чарльза Эмерсона Винчестера III в популярном сериале "МЭШ" (M*A*S*H).
По словам его агента Митчелла Стаббса, в момент смерти 75-летний артист находился у себя дома в городе Ньюпорт штата Орегон. Он скончался после продолжительной борьбы с раком мочевого пузыря, передает газета The Guardian.
Отметим, что именно за роль в "МЭШ" Дэвид Стиерс был дважды номинирован на премию "Эмми", однако, его также можно увидеть и в таких сериалах, как "Звездный путь: Следующее поколение", "Альф" и "Мертвая зона".
Кроме того, артист участвовал в озвучке мультфильмов от компании Disney. Его голос звучит в картинах "Красавица и чудовище", "Лило и Стич", "Покахонтас", а также в видеоиграх "Чужой против Хищника", Icewind Dale и Myst 5: End of Ages.