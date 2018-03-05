2018-03-05T22:14:28+03:00
Политика

Предвыборный сайт Ксении Собчак был атакован хакерами

Некоторое время на главной странице портала появлялась фотография лидера ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кандидат в президенты РФ Ксения СобчакКандидат в президенты РФ Ксения СобчакФото: REUTERS
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Предвыборный сайт кандидата в президенты России, телеведущей Ксении Собчак взломали злоумышленники. Некоторое время доступ к порталу был заблокирован, а на его главной странице появлялась фотография лидера ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды.

"Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в группе штаба Собчак во "Вконтакте".

Отметим, что к настоящему моменту работа сайта полностью восстановлена.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что во время предвыборных дебатов на одном из телеканалов Собчак плеснула в лицо Жириновскому минералку, а спустя несколько дней личный помощник председателя московской городской думы Алексея Шапошников, молодой человек по имени Алан решил отомстить телеведущей за такой поступок и вылил на нее стакан воды.

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