2018-03-05T22:27:55+03:00
Политика

Рябков и Хантсман обсудили "вмешательство" России в дела США

Также в ходе переговоров были затронуты вопросы сирийского кризиса и контроля над вооружениями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Замглавы МИД России Сергей РябковЗамглавы МИД России Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с послом США в России Джоном Хантсманом. В ходе переговоров, состоявшихся в понедельник, 5 марта, были затронуты различные актуальные вопросы двусторонних отношений.

"Посол США в РФ Джон Хантсман действительно встречался с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым", - подтвердила информацию глава пресс-службы американской дипмиссии Мария Олсон.

Так, по ее словам, в ходе переговоров были затронуты темы "вмешательства" Москвы во внутренние дела США, контроля над вооружениями и сирийского кризиса, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 16 февраля власти Соединенных Штатов официально обвинили 13 россиян и три организации в попытках повлиять на американскую предвыборную кампанию 2016 года. Среди фигурантов этого списка находится крупный бизнесмен Евгений Пригожин.

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