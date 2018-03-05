Рябков и Хантсман обсудили "вмешательство" России в дела США
Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с послом США в России Джоном Хантсманом. В ходе переговоров, состоявшихся в понедельник, 5 марта, были затронуты различные актуальные вопросы двусторонних отношений.
"Посол США в РФ Джон Хантсман действительно встречался с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым", - подтвердила информацию глава пресс-службы американской дипмиссии Мария Олсон.
Так, по ее словам, в ходе переговоров были затронуты темы "вмешательства" Москвы во внутренние дела США, контроля над вооружениями и сирийского кризиса, передает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 16 февраля власти Соединенных Штатов официально обвинили 13 россиян и три организации в попытках повлиять на американскую предвыборную кампанию 2016 года. Среди фигурантов этого списка находится крупный бизнесмен Евгений Пригожин.